شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن تطور عاجل و "خطير" بخصوص الحالة الصحية لأمير الكويت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - #كشفت مصادر إعلامية كويتية رسمية، صباح اليوم الجمعة، عن تطور عاجل و"خطير" بشأن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية "كونا" عن وزير شؤون الديوان الأميري، الشيخ علي جراح الصباح، بأن أمير البلاد غادر مساء أمس الخميس، إحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية.

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وأكد الوزير الكويتي أن الأمير غادر المستشفى بعد أن تم إستكمال الفحوصات الطبية والتي تكللت نتائجها بالتوفيق والنجاح، مشددًا على أن النتائج كانت مطمئنة.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، دخل أحد المستشف?ات في الولا?ات المتحدة لاستكمال الفحوصات الطب?ة، بعد وعكة صحية ألمت به في الكويت.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أنه تم تأجيل موعد لقاء كان قد اتفق عليه بين الأمير والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يشار إلى أن أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وصل عصر الاثنين الماضي، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة خاصة بعد تعافيه من وعكة صحية.

ومن المقرر أن تعقد مباحثات رسمية بين الأمير مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد تعافيه والخروج من المستشفى.