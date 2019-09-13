شاهد : اقوى تصريح جديد للوزير ,,صالح الجبواني ,, يهدد به دول التحالف

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في تصريح جديد وعاجل قال وزير النقل في الحكومة الشرعية صالح الجبواني أنه سيضع المنظمات الدولية امام ماتتعرض له المطارات اليمنية من تجاوزات من قبل دول التحالف.آ
واكد الجبواني مهدداً أن العالم يجب أن يطلع على كل ما يحدث.
وأضاف بالقول : "تقرر سفرنا إلى مونتريال كندا يوم ٢٥ سبتمبر الجاري للإجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية (الإيكاو) وفي أكتوبر سأكون في لندن للإجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.. سنضع المنظمات الدولية أمام مسئولياتها إزاء ما يجري من إنتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها وموانئها.
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