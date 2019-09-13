شكرا لبحثكم عن خبر صورة .. طرد الناشطة الجنوبية اماني السامبوا مع والدتها المريضة من شقتهما بالاسكندرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعرضت الناشطة الجنوبية اماني السامبو للطرد من احد الشقق التي تقيم فيها مع والدتها للعلاج ، بعد عجزها من دفع تكاليف الايجار. ونشرت الناشطة اماني صورا لها مع امها على ارصفت شوارع الاسكندرية بمصر ، شاكيه لما وصلت اليه بعد ان خذلها المسؤولين من الشرعية و الانتقالي . Advertisements الى ذلك دعا ناشطون الى الوقف الى جانب السامبو في ظرفها ومساعدتها. اقرأ المزيد :

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