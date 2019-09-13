شكرا لبحثكم عن خبر مذيع جنوبي شهير يستغيث بالجنوب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اطلق المذيع الجنوبي الشهير صلاح العمودي نداء استغاثة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قال فيه : " في حرب 94 وقفت مع وطني الجنوب اعلاميا حتى الساعات الاولى من صباح اليوم المشئوم 7/7 عندما اتت الاوامر بمغادرة استديو الاذاعة الذي يقبع تحت الارض بمعاشيق قبل وصول قوات الاحتلال بدقائق معدودات وكان لي الشرف ان اكون اخر صوت يقول هنا عدن .. فهل سيقف معي الجنوب اليوم وانا في وضع صحي حرج آمل ذلك ؟؟".

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