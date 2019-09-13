شكرا لبحثكم عن خبر البركاني: للأسف البعض يريد البرلمان خاتما في إصبعه والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استنكر مصدر مقرب من رئيس مجلس النواب، الحملة العدائية من قبل حزب الإصلاح وكوادره ضد البركاني.

وصرح مصدر مقرب من سلطان البركاني لـموقع "الوفاق نيوز"، أن موقف الشيخ والمجلس موضح في البيان الذي اصدرته هيئة رئاسة البرلمان في مطلع الأحداث التي شهدتها عدن، وكان بيانا مسؤولا، وبثته وسائل الاعلام الرسمية.

وفي وقت سابق قال جباري في لقاء متلفز على قناة سهيل، التي تبث برامجها من العاصمة السعودية الرياض، أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، عرقل صدور أي موقف من البرلمان إزاء قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين، محملاًً رئيس البرلمان مسؤولية ذلك، ومطالباً أعضاء هيئة الرئاسة والبرلمان بالقيام بواجبهم الوطني إزاء ما يتعرض له الوطن من اعتداء ومخاطر.

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ولفت المصدر أنه للأسف البعض يريد البرلمان خاتما في إصبعه، يصدر بيان متى ما يريد هو وليس متى ما أراد الوطن.

وأوضح المصدر أن لا عزاء لمن يسعى للنيل من البرلمان وشخص رئيسه، فقد تجاوزتهم المرحلة وباتوا مفضوحين جدا.

وكان عدد من قيادات الاخوان ونشطاء حزب الإصلاح بينهم عبدالعزيز جباري، قد طالبوا البركاني بإصدار بيان ضد أبوظبي.