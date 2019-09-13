شكرا لبحثكم عن خبر بالصور .. رجل ينقذ عشرات ألاشخاص من الشباب والأطفال من الموت المحقق في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكن رجل في العقد الرابع من العمر من انقاذ، عشرات المرضى من الشباب والأطفال وكبار السن المحتاجين لنقل الدم في العاصمة صنعاء .

وينقذ الرجل المدعو فتحي الجوبي المرضى من خلال التبرع لهم بفصيلة دمة النادرة جدا (A-) وبذلك ساهم في انقاذ العشرات من المرضى خصوصا الأطفال الذين يعانون من مرض تكسر الدم، ويحتجون لتغير دم مستمر.

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آخر هؤلاء الأطفال الذي انقذهم الجوبي بالتبرع بالدم هو طفل قادم من محافظة عمران ومصاب بمرض تكسرات الدم ويحتاج لنقل دم فوري، بعدما توفي شقيق ذات الطفل الأسبوع الماضي بنفس المرض بسبب عدم عثورة على متبرع بالدم.

ويناشد الأطباء الأشخاص حاملي الدم النادر وغير متواجد، التبرع للمستشفيات وبنوك الدم، حتى يكونوا بذلك سببا في انقاذ أروح الأطفال والمرضى المحتاجين بشدة لهذا الدم.