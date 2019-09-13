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الحوثي يقصف مواقع القوات المشتركة في الحديدة ويرتكب مجازر دموية بحق المواطنين

الجمعة 13 سبتمبر 2019

مليشيات الحوثي الإرهابية

كتب الخليج 365 - متابعات

واصلت مليشيات الحوثي الإرهابية التصعيد الغير المسبوق واستهداف مواقع القوات المشتركة ومناطق المدنيين في التحيتا وحيس والدريهمي.



وقالت مصادر عسكرية ميدانية إن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق الدريهمي، الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، باستخدام مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وبمدفعية الهاوزر.

القصف المدفعي الذي شنته المليشيات أعقبه استهداف مكثف بالأسلحة الرشاشة الثقيلة م.ط من عيار 23 وبالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وسلاح 12.7.

وارتكبت المليشيات الجمعة مجزرة بحق أسرتين ضحيتها 9 مدنيين بينهم نساء وأطفال وآخرون جرحى في المتينة بالتحيتا.

كما استشهد اثنان على الأقل وأصيب عدد آخر من المدنيين في مدينة حيس التي تتعرض لموجات من القصف المدفعي والاستهداف العنيف على رؤوس السكان في الأحياء المزدحمة.

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وكانت المليشيات قد شنت مساء أمس هجوماً واسعاً على مواقع القوات المشتركة المتمركزة جنوب مديرية التحيتا وتمكن أبطال القوات المشتركة من التصدي وكسر الهجوم وتكبدت المليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح .

وشنت المليشيات مساء الخميس قصفاً عشوائياً طال مدينة حيس بالقذائف المدفعية الثقيلة وتعرضت الأحياء السكنية في المدينة للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيل، سقطت إحداها على منزل أحد المواطنين وأدت إلى إصابة امرأة بجروح في رأسها وتدعى حجة عبدالله مهيوب الشميري وتبلغ من العمر 37 عاما إثر إصابتها بشظايا قذيفة الهاون .

وتمكن الأهالي من إسعاف المواطنة المصابة بصعوبة إلى المستشفى الميداني في مدينة حيس لتلقي العلاج جراء الإستهداف والقنص الذي تقوم به مليشيات الحوثي على المدينة بشكل عشوائي وعنيف.

وعلى صعيد آخر، قتل مواطن وأصيب طفله برصاص مسلحين في منطقة الجوبة جنوب مدينة مأرب الخاضعة لسيطرة حزب الإصلاح.

وقالت مصادر محلية، إن مسلحين تقطعوا لسيارة المواطن إسماعيل العريفي أثناء عودته برفقة أسرته وعدد من أطفاله في مدينة مأرب، وقاموا بإطلاق النار على السيارة بشكل مباشر، لتخترق الرصاصة جمجمة العريفي وتصيب أحد الأطفال بجروح وصفت بالبليغة.

ووفقاً للمصادر تمكن عدد من المرافقين من ضبط المسلح قاطع طريق والذي كان يريد إيقاف الحافلة وسرقتها بحسب المعلومات الأولية وتم تسليمه للجهات الأمنية.

تجدر الإشارة إلى أن الطريق إلى مدينة مأرب تشهد تقطعات بشكل متواصل من قبل مسلحين مجهولين دون تدخل السلطات الأمنية التي تكتفي بتسجيل بلاغات المواطنين.