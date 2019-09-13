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غدا.. حضرموت تقيم حفلا تأبينيا للكابتن عبدالقادر قوليد كرباش بالمكلا

الجمعة 13 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - المكلا

تقام صباح يوم غد السبت 14 سبتمبر فعالية تأبين فقيد نادي المكلا ونجم فريق كرة القدم ومنتخب حضرموت الكابتن عبدالقادر يوسف قوليد "كرباش" الذي وافاه الأجل الجمعة 2 أغسطس الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.



واستكملت الهيئة الادارية لنادي المكلا الرياضي التحضيرات لاقامة الفعالية بالتنسيق مع فرع اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت وذلك وفاءً للاعب "كرباش" الذي أخلص للنادي ولمنتخب المحافظة.

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وأكد رئيس نادي المكلا الأستاذ أنور عوض الجعيدي أن النادي يقيم هذه الفعالية المتواضعة كرد الوفاء للاعب الخلوق عبدالقادر قوليد وذلك صباح يوم السبت بقاعة نادي متطوعون بالمكلا وعرفاناً بما قدّمه اللاعب لناديه ولمنتخب حضرموت ولما يتمتع به من أخلاق عالية نال بها احترام وتقدير الجميع.

وتوجه رئيس النادي بالدعوة للجيل الذهبي للنادي ولزملاء الفقيد ومن رافقه وأصدقائه ولمنتسبي وجمهور النادي عموماً ولإدارات جميع الاندية والاتحادات الرياضية والجماهير والاعلاميين وكل من ارتبط بعلاقة ود وزمالة مع الفقيد وللاعبي الاندية ونجوم العصر الذهبي في مدن المكلا وغيل باوزير والشحر وجميع المديريات للحضور والمشاركة في فعالية تأبينه التي ستقام عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت 14 سبتمبر 2019م بقاعة نادي متطوعون وفاءً للفقيد.

هذا وتم إعداد مطوية عن الفقيد سيتم توزيعها في فعالية تأبينه تشمل أبرز محطات مشواره الرياضي، وذكريات نجوم العصر الذهبي الذين زاملوه في الملاعب أبرزهم الكباتن عبدالله باعامر وعوض. باني وعمر سويد وسالم بخيت وحسين الهندي.