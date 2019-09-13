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كاتب جنوبي: الشرعية تقتل المواطنين في حضرموت وتنهب ثرواتهم

الجمعة 13 سبتمبر 2019

الكاتب الصحفي وضاح بن عطية

كتب الخليج 365 - المكلا

أكد الكاتب الصحفي وضاح بن عطية بأن ثروات حضرموت تصب في بطون الشرعية على الرغم أن أبناء حضرموت يموتون جوعاً، مؤكداً أن بن دغر وهادي لم يفوا بوعودهم بإعطاء 20% من ثروات حضرموت لشعبها.

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مضيفا بالقول: "تخيلوا كم وعدت الشرعية أبناء حضرموت بتحسين الوضع وكتب "بن عطية" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر ": " تخيلوا ان بن دغر و هادي تعهدوا وأصدروا التوجيهات بإعطاء حضرموت ٢٠٪ من ثرواتها ولم ينفذ شئ".

وتابع بن عطية في سياق تغريدته بالقول: "تخيلوا كم سنة وسلطات حضرموت تعلن الود والطاعة للشرعية وثروات حضرموت تسرقها الشرعية وشعبها يموت".

وتشهد حضرموت حاليا حالة أستياء وغضب جراء سياسة الاهمال واللامبالاة والتعمد في إذلالها ، التي تمارسها ضدها حكومة معين وقيادة وزارة الدفاع.

فإضافة الى معاناة وأزمات حضرموت التقليدية في الخدمات وعلى راسها الكهرباء والاختلالات الامنية في الوادي والصحراء ، يشن مسؤولون في الحكومة اليمنية وقنوات محلية حملات مسيئة ضد قوات النخبة الحضرمية والمنطقة العسكرية الثانية ويُتعمد منع صرف مرتبات الجنود الهزيلة، خلافا لبقية المناطق العسكرية الاخرى ولمدة تزيد عن أربع أشهر.