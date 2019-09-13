المجلس الإنتقالي الجنوبي

قالت نسمة صلاح، الإعلامية بالمجلس الإنتقالي الجنوبي، والإعلامية بمكتب عيدروس الزبيدي رئيس المجلس، أن تدني الخدمات في حضرموت، له تأثير سلبي حيث المحافظة تشهد أسوأ مرحله زمنية بسبب فساد حكومة حزب الإخوان المسلمين في اليمن "حزب الإصلاح"، ولكن هذا لن يطول طويلاً.



وأكدت صلاح لـ"الخليج 365"، أن عدن وحضرموت يعيشان صيف حار جدًا، ولذلك فطبيعي ازمه الكهرباء تؤثر على المواطن الحضرمي بشكل كامل في هذا التوقيت.

وبينت الإعلامية بمكتب عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الإنتقالي، أن الكهرباء تؤثر على المرافق مثل المستشفيات والمؤسسات الحكومية وعملها، لأنها تمثل عصب الحياة، و ولايسير أي عمل بدون كهرباء، وذلك غير الأزمات الصحية وفي عمل مستشفيات المحافظة، وذلك لأن الاجهزة الطبية كغسيل الكلى وغيرها من الأجهزة لا تعمل بدون كهرباء.

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كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية بمكتب عيدروس لـ"اليمن العربي":إنقطاع الكهرباء في حضرموت يقتل المواطنين لهذا السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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