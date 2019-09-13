قال رامي حسن بنان، القيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي في شبوة، أن تدني الخدمات في محافظة حضرموت وإهمالها بسسبب الحكومه الشرعيه ، مبينًا أن تلك الحكومة منذ اندلاع الحرب هي في فنادق الرياض ولم تقوم بواجبها وانما تقوم بسرقه موارد الشعب ومصالحه لأجل العيش في الخارج.



وأكد بنان في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن الموطن الحضرمي أصبح ضحية حكومة الشرعية وحزب الاصلاح وكافت المحافظات الجنوبية. وأضاف القيادي بالمجلس الإنتقالي الجنوبي في شبوة، أنه يتم حاليًا ترتيبات في القريب العاجل سيترتب عليها تغير في الواقع في أرض الجنوب من المهره إلى باب المندب.

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالإنتقالي لـ"اليمن العربي": المواطن الحضرمي أصبح ضحية سرقة حكومة الفنادق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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