شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. الحكومة تفاجئ الانقلابيين في أبين بهذه الحركة العسكرية القوية !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفعت الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا" اليوم الجمعة" بتعزيزات عسكرية كبيرة للجيش الوطني متجهة من محافظة شبوة الى محافظة ابين جنوبي البلاد.

وقال مصدر عسكري ان هذه التعزيزات شملت آليات مدرعة ودبابات وعدد من الاطقم العسكرية.

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واضاف المصدر ان هذه التعزيزات اتجهت من شبوه الى مديرية شقرة الساحلية في محافظة ابين لمساندة القوات الشرعية ضد مليشيا المجلس الانتقالي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دعم الامارات للمجلس الانتقالي ذراعها المليشاوي في اليمن بعدد من الاليات العسكرية والذخائر.

وفي الآونة الأخيرة، شهدت محافظة ابين، الواقعة على الضاحية الجنوبية للبلاد، معارك وصفت بالأعنف بين القوات الشرعية ومليشيا المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، حيث تلقت الأخيرة انتكاسة كبيرة في المعدات القتالية وتخلل في صفوفها.