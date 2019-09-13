شكرا لقرائتكم خبر عن كشف أسماء وفد اليمن الذي سيرأس اجتماعات الأمم المتحدة بعد اعتذار الرئيس هادي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر خاصة الجمعة، عن وفد اليمن الذي سيرأس اجتماعات الدورة ال74 لاجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك بعد أربعة أيام. وقالت المصادر أن رئيس الحكومة معين عبدالملك سيرأس وفد اليمن في اجتماعات الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بعد اعتذار الرئيس هادي.

كما كشفت عن أسماء الوفد المرافق لرئيس الحكومة والمتمثل في أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء، ونائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، ومطيع دماج مستشار رئيس الوزراء، وعلاء قاسم رئيس المساعدات الإنسانية، وحسين باهديل رئيس المراسم.

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