شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التعادل مع السعودية .. استدعاء سبعة لاعبين من اليمن الى الرياض فورا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استدعى الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم سبعة لاعبين للانضمام لصفوف المنتخب في معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في العاصمة السعودية الرياض استعداداً لخوض مباراته الثالثة في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022 وكأس آسيا بالصين 2023 والتي يشارك فيها المنتخب اليمني ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات السعودية وأوزبكستان وفلسطين وسنغافورة وسيواجه المنتخب اليمني نظيره الأوزبكي في مباراته الثالثة بالتصفيات يوم العاشر من أكتوبر المقبل. وكان المنتخب قد خاض مباراتين في التصفيات وخرج منهما بالتعادل بذات النتيجة 2 / 2 وكانت المباراتين مع المنتخبين السنغافوري والسعودي. Advertisements واللاعبين تم استدعاؤهم لتغطية شواغر المنتخب بعد مغادرة سبعة لاعبين للمعسكر والذين التحقوا بانديتهم الخارجية المحترفين فيها واللاعبين السبعة هم: عصام الورافي لاعب شعب إب وعبدالعزيز خميس لاعب وحدة صنعاء، حمزة الشحمي وفيصل باهرمز لاعبي التلال، واحمد باحاج لاعب شعب حضرموت ومحمد السقطري وعلي فضل عباس لاعبي وحدة عدن، وتم طلب اللاعبين السبعة للانضمام لمعسكر المنتخب في السعودية استعدادا للمباريات القادمة.

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