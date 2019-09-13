شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة امريكية تفضح (الإمارات) وتكشف عن مكان مقتل جنودها في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت وكالة أمريكية، اليوم الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، رواية ”مأرب برس“، حول المكان الجغرافي الذي قتل فيه الجنود الإماراتيين الستة.

ونقلت وكالة الأنباء الأمريكية ”اسوشيتد برس“ عن مسؤولين يمنيين قولهم ان ”الجنود الاماراتيين الستة قتلو في حادث سير شرقي اليمن“.

وفي وقت سابق أعلنت دولة الإمارات، الجمعة، مقتل ستة من جنودها جراء ما قالت إنه "حادث تصادم آليات"، دون الاشارة إلى مكان وزمان الحادث.

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية بيانا لـ"القيادة العامة للقوات المسلحة" الإماراتية أعلنت فيه "استشهاد ستة من جنودها البواسل نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم لواجبهم الوطني في أرض العمليات".

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وقال البيان إن الجنود القتلى هم:"النقيب سعيد احمد راشد المنصوري، الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، والوكيل أول زايد مسلم سهيل العامري، والوكيل أول صالح حسن صالح بن عمرو، والوكيل أول ناصر محمد حمد الكعبي، والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي".

وتأتي رواية الوكالة الأمريكية تأكيدا لما نشره موقع ”مأرب برس“، الذي قال في وقت سابق ان الجنود التماراتيين قتلو قبل 5 أيام بمحافظة شبوة، إثر حادث مروري.

‏ونقل الموقع عن مصادر محلية لـ”مأرب برس“، قولها ان ”قوات اماراتية تعرضت لحادث سير في منطقة الضلعة بمديرية حبان بمحافظة شبوة، أسفر عن مقتل عدد منها“.

من جهة أخرى مصادر يمن دايركت أكدت أنهم قتلوا في حي السعادة بخورمكسر عدن، بواسطة هجوم نفذه أبطال المقاومة اليمنية، واستهدف الإماراتيين وهم في طريقهم للمطار.