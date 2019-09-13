شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الكشف عن صفقة سرية وخطيرة جداً بين الحوثيين والانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ضابط في القوات التابعة لحكومة الرئيس هادي عن عقد صفقة سرية، بين الحوثيين وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي لبيع ألغام للأخير.

وبحسب النقيب جلمود القميشي، فإن الصفقة تقضي بيع الحوثيين 3 الف لغم للانتقالي مقابل قيام الأخير بتهريب قطع واجزاء للطيران المسير وبنزين خاص يستخدم في تطوير القدرة التفجيرية للصواريخ بعيدة المدى.

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هذا ولم يتسنى الحصول على معلومات أكثر عن الصفقة التي تزامنت مع أنباء عن وصول شاحنات محملة بالألغام إلى القوات التابعة للمجلس الانتقالي في مدينة جعار بأبين.

وأكد النقيب القميشي، أن قوات الانتقالي تسلمت أول شحنة الغام من أصل 3 الف لغم عقدت فيها صفقة مع الحوثيين.

كما أكد القميشي، أن العناصر التي قامت بزراعة الالغام على مداخل عدن هم فريق خبراء حوثي ويشرف عليهم أبو طارق الشامي أحد قيادات الصف الأول الحوثية التي عاشت وتدربت في إيران.