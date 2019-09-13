شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ..خبير عسكري بارز يكشف السبب الوحيد لاخفاء " الإمارات " تحديد مكان مقتل جنودها الستة في اليمن رغم اعلان اسمائهم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ابدى الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء " هشام جابر " استغرابه من البيان الإماراتي حول مقتل ستة من الجنود الإماراتيين في اليمن .

واعتبر اللواء " جابر" في تصريح للجزيرة قبل قليل أن البيان الإماراتي الصادر يتسم بالغموض في تحديد مكان مقتل الجنود الستة وهو ما حدث في الغالب في جنوب اليمن مبديا دهشته بأن يتضمن البيان ذكر اسماء القتلي الستة دون اي معلومات عن مكان وملابسات مقتلهم .

ولفت الخبير العسكري الاستراتيجي ان اخفاء الامارات ذكر مكان مقتل الجنود الاماراتيين الستة في اليمن لا يحتمل سوى سببا واحدا وهو أن يكون الجنود الستة قتلوا في كمين عسكري أو بضربة جوية سعودية من الجو وهو ما سيكون له تداعيات خطيرة .