الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : الرئيس هادي يعتذر عن المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة .. وهذا هو الوفد البديل (أسماء)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : الرئيس هادي يعتذر عن المشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة .. وهذا هو الوفد البديل (أسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية، الجمعة، عن وفد اليمن الذي سيرأس اجتماعات الدورة ال74 لاجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك بعد أربعة أيام.

وقالت المصادر أن رئيس الحكومة معين عبدالملك سيرأس وفد اليمن في اجتماعات الجمعية العمومية في الأمم المتحدة بعد اعتذار الرئيس هادي.



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كما كشفت عن أسماء الوفد المرافق لرئيس الحكومة والمتمثل في أنيس باحارثة مدير مكتب رئيس الوزراء، ونائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، ومطيع دماج مستشار رئيس الوزراء، وعلاء قاسم رئيس المساعدات الإنسانية، وحسين باهديل رئيس المراسم.