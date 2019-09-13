الاكثر مشاهدة - رغم الضغوطات القوية : الشرعية تصدم الامارات وتبدأ أول تحركات عملية لاستعادة الموانئ والمطارات وطرد قواتها من اليمن

شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الضغوطات القوية : الشرعية تصدم الامارات وتبدأ أول تحركات عملية لاستعادة الموانئ والمطارات وطرد قواتها من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، بدءه في التحرك دوليا لوقف انتهاكات الامارات للسيادة اليمنية وسيطرتها على المطارات والموانئ اليمنية. وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال ”الجبواني“ انه تم إقرار سفره إلى ”مونتريال كندا“ يوم ٢٥ سبتمبر الجاري للإجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية ”الإيكاو“. Advertisements ​​​​​ كما أكد انه سيسافر في أكتوبر القادم الى لندن للإجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، مشيرا الى ان سيضع المنظمات الدولية أمام ”مسئولياتها إزاء ما يجري من إنتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها

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