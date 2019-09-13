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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مصدر عسكري يكشف الوضع العام الان في ابين وحقيقة انفجار الوضع وتجدد المواجهات

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----------------------------------------�فت مصادر عسكرية، صحت الأنباء التي تحدثت بتجدد الأشتباكات بين قوات الجيش الوطني، ومسلحي المجلس الانتقالي، اليوم الجمعة جنوب محافظة أبين، جنوبي اليمن.

وأكدت مصادر عسكرية لـ" يمن برس" عدم وجود اشتباكات بين قوات الجيش الوطني، ومسلحي الأنتقالي، في مديرية شقرة التي يتمركز بها قوات للجيش الوطني.

وفي سياق منفصل كشفت المصادر عن تعرض عربة عسكرية صباح اليوم، لحادث مروري، ما ادى لوقوع عدد من الاصابات للجنود الذي تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وتشهد مديرية شقرة في محافظة ابين، توترا وخوف من تجدد الاشتباكات بين القوات، للسيطرة عليها، بعدما أحكم مسلحي المجلس الانتقالي سيطرتهم على كافة مديرية أبين.