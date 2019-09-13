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عدن - ياسمين عبدالعظيم - هكذا كانت نهاية الضابط الاماراتي المشرف على تعذيب المعتقلين في السجون السرية بعدن !

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية عسكرية نفذها مجهولون في منطقة خور مكسر بمدينة عدن، ضد مدرعة إماراتية كانت تقل ضابط إماراتي كبير وعدد من الجنود، بعد عملية رصد دقيقة. وأوضح ناشطون من مدينة عدن، أن العملية تمت بإحراق المدرعة وقتل عدد من الجنود فيما لم يتم التأكد من مصير الضابط الإماراتي الكبير. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • بشعر مندوش وصدور بارزة وسراويل ضاغطة .. شاهد كيف ظهرت اليوم فتيات السعودية في شوارع الرياض !؟ (فيديو وصور) عاجـــل : إعلان مفاجئ عن سقوط الطائرة الملكية السعودية وعلى متنها الأمير محمد بن سلمان ..ونشر صور صادمة للحطام .. مصير مجهول لولي العهد والعالم يترقب ..شاهد عاجـــل : مصدر عسكري يكشف الوضع العام الان في ابين وحقيقة انفجار الوضع وتجدد المواجهات Advertisements عاجـــل : تطورات طارئة في السعودية .. ناشطون سعوديون يكشفون حقيقة تحطم طائرة "محمد بن سلمان" (صور) عاجـــل : تطورات طارئة في ابين .. الامارات تتمرد على السعودية وتبدأ تحركات عسكرية كبيرة لتفجير الوضع واشعال الحرب من جديد من هي السعودية "ريما مكتبي" التي ذكرها الاماراتي المزروعي اليوم في تغريداته واثار غضب السعوديين ؟ «صور» ---------------------------------------- ولاحقا، اعترفت الامارات بمقتل (6 جنود) بينهم ضابط برتبة نقيب فيما أسمته "حادث مروري" على أرض العمليات. وأوردت وكالة أنباء الامارات اسماء صرعى الإمارات على راسهم "النقيب سعيد احمد راشد المنصوري". الجدير بالذكر أن المنصوري وعدد من ضباط الإمارات يشرفون على عمليات اختطافات وإخفاءات قسرية بحق أبناء عدن خاصة، والجنوب عامة، وجرائم اغتصاب جنسي فضيعة، بحسب تقرير لفريق الخبراء الدوليين.

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