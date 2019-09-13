شكرا لقرائتكم خبر عن البركاني يدين قصف الامارات لقوات الجيش ويهاجم نائب الرئيس وحزب الإصلاح ويعلن موقف البرلمان من انقلاب... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن مصدر مقرب من رئيس البرلمان، سلطان البركاني ، هجوما على نائب رئيس البرلمان، عبدالعزيز جباري وحزب التجمع اليمني للإصلاح، إزاء تصريحات جباري بشأن عرقلة البركاني لإصدار بيان حول القصف الاماراتي لقوات الجيش الوطني.

وبحسب تصريحات لـ "الوفاق نيوز" استنكر المصدر المقرب من البركاني ما أسماها بـ"الحملة العدائية من قبل حزب الإصلاح وكوادره ضد البركاني".

قد يهمك ايضاً:

- وأخيرًا .. البركاني يدين قصف الامارات لقوات الجيش ويهاجم نائب الرئيس وحزب الإصلاح ويعلن موقف البرلمان من انقلاب عدن

Advertisements

- مجتهد يفجر مفاجأة جديدة قبل قليل ويكشف حقيقة مقتل ”سعود القحطاني” والمهمة السرية الخاصة التي كلفه بها ولي العهد

وصرح المصدر "، أن موقف الشيخ والمجلس موضح في البيان الذي اصدرته هيئة رئاسة البرلمان في مطلع الأحداث التي شهدتها عدن، وكان بيانا مسؤولا، وبثته وسائل الاعلام الرسمية".

وفي إدانة ضمنية للإمارات.. وصف المصدر عن البركاني أن اليمن يتعرض لاعتداء ومخاطر.

وفي وقت سابق قال جباري في لقاء متلفز على قناة سهيل، التي تبث برامجها من العاصمة السعودية الرياض،أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، عرقل صدور أي موقف من البرلمان إزاء قصف الطيران الإماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين، محملاًً رئيس البرلمان مسؤولية ذلك، ومطالباً أعضاء هيئة الرئاسة والبرلمان بالقيام بواجبهم الوطني إزاء ما يتعرض له الوطن من اعتداء ومخاطر.