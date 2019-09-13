شبوة.. مصلحة الجوازات تعلن توفير 10 آلاف جواز في المحافظة

أعلن مدير عام شرطة محافظة شبوة العميد عوض الدحبول، توفير دفعة جديدة من جوازات السفر تبلغ 10 آلاف جواز لدى فرع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية في شبوة، وذلك عقب استنفاد الدفعات السابقة من الجوازات.

وطمأن العميد الدحبول في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، المستفيدين من طالبي وثائق السفر بتوفر جوازات السفر، حيث وصلت إلى مصلحة الهجرة والجوازات دفعة جديدة تصل لنحو عشرة آلاف جواز من المقرر البدء بعملية صرفها بالأيام القادمة.

وأشاد بجهود قيادة وكوادر فرع الهجرة والجوازات في شبوة من خلال القيام بعملية تنظيم وتسهيل عملية حصول المواطنين على جوازات السفر.

وشدد على ضرورة التزام الجميع باللوائح والإجراءات المنظمة لعملية صرف وثائق السفر والتقيد بإرشادات قيادة الفرع في طريقة معاملتها.

وتعاني اليمن أزمة كبيرة في جوازات السفر، بسبب قرار الحكومة رفض كافة وثائق السفر الصادر من مناطق سيطرة الحوثيين، وعدم توفرها في المحافظات المحررة بالشكل اللازم، حيث تحولت الى سوق سوداء، ووصلت أسعارها إلى مبالغ باهضة جدا.

