شكرا لبحثكم عن خبر الزُبيدي يستقبل سمو الشيخ عبدالهادي بن علي شايف في مقر إقامته بمدينة جدّة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - • جدّة خاص:

استقبل اللواء/عيدروس قاسم بن عبدالعزيز الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلّحة الجنوبيَّة في مقر إقامته بمدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة الموافق 6 سبتمبر (أيّلول) 2019م كلاً من الشيخ ـ عبدالهادي بن علي شايف الأميري، مدير البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية سابقًا ومدير مكتبه الشيخ/عبدالحميد صالح سيف شايف، والمهندس/زكريا عبدالحميد شايف، وفي مستهل الزيارة رحّب الرئيس القائد بسمو الشيخ عبدالهادي شايف ومرافقيه.

وتأتي هذه اللقاءات للوقوف مع القيادة الجنوبيَّة أمام كل التحديات السياسيّة التي تواجهها قضية شعب الجنوب العادلة في هذه المرحلة التاريخيّة المهمة، حيثُ تم خلال اللقاء بحث الكثير من القضايا المتعلقة بالقضية الجنوبيَّة، وبارك سمو الشيخ ـ عبدالهادي الأميري زيارة وفد المجلس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مدينة جدّة، مشيرًا إلى أهميّة التنسيق بين المجلس الانتقالي الجنوبي وكل القيادات الجنوبيَّة في الخارج بما يحقق مصلحة القضية الجنوبيَّة وأهدافها النبيلة في الرخاء والتقدم·

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وفي الختام نقل سعادة الشيخ عبدالهادي علي شايف تحياته لشعب الجنوب العربي نيابةً عن أمراء وسلاطين ومشائخ الجنوب العربي الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية.

حضر اللقاء الوفد المرافق للرئيس من أعضاء هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الدكتور ناصر الخبجي، والأستاذ علي الكثيري، والأستاذ عبدالرحمن شيخ اليافعي، والمهندس عدنان الكاف، والأستاذ محمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.

[المكتبة الوثائقية الأميرية]