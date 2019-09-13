شكرا لبحثكم عن خبر المعهد العالي للقضاء يقر بدء العام الدراسي بعدن يوم 13اكتوبر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - انعقد المجلس العلمي لمعهد القضاء العالي (عدن)، برئاسة فضيلة القاضي د.نضال شيخ عبيد واقر بدء الدراسه للعام الدراسي 2019/2020 الدفعه 23في 13 اكتوبر 2019 وكما اقر الخطه الدراسيه للمساقات المقرره علميآ...وقد اتسم الاجتماع بالنقاش المستفيض لكل اجنداته بروح الفريق الواحد من قبل دكاترة المعهد.

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