شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي الجنوبي يدفع بتعزيزات ضخمة إلى أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أبين / القسم الإعلامي بألوية الدعم والإسناد

دفع المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الجمعة 13 سبتمبر 2019م بتعزيزات ضخمة الى محافظة أبين لتعزيز القوات المرابطة بجبهات المحافظة.

وقال مصدر عسكري في المجلس الانتقالي الجنوبي: ان قوات الانتقالي دفعت بقوات ضخمة تكونت من عربات ومدرعات وافراد مشاة واطقم ومؤن عسكرية وغذائية لتعزيز القوات الجنوبية المرابطة بشقرة ووادي حسان .

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وأكد المصدر ان القوات تمركزت فور وصولها في عددا من المواقع الهامة لتشكل سياج فولاذي إلى جانب القوات التي ترابط في المواقع الأمامية لجبهات القتال في محافظة أبين.

مشيرا ان القوات تنتظر ساعة الصفر لبدء تطهير المحافظة من عناصر حزب الإصلاح والعناصر الإرهابية وتأمين خط أبين شبوة وملاحقة تلك العناصر الى مختلف المواقع والمناطق, ولكنها تلتزم بالتهدئة والحوار الذي دعت له المملكة العربية السعودية.

وهذا وكان فريق اعلامي تابع لدائرة التوجيه المعنوي لإلوية الدعم والإسناد قد رافق القوات العسكرية منذ انطلاقها من العاصمة عدن إلى أن وصلت مواقعها في محافظة أبين

القسم الإعلامي بدائرة التوجيه المعنوي ألوية الدعم والإسناد

الجمعة 13 سبتمبر 2019م