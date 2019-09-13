شكرا لبحثكم عن خبر الجبواني يتحدث عن تحرك حكومي مرتقب بشان المطارات والموانئ اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - Saleh Algabwani@SAlgabwani تقرر سفرنا إلى مونتريال كندا يوم ٢٥ سبتمبر الجاري للإجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية (الإيكاو) وفي أكتوبر سأكون في لندن للإجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية.. سنضع المنظمات الدولية أمام مسئولياتها إزاء ما يجري من إنتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها وموانئها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبواني يتحدث عن تحرك حكومي مرتقب بشان المطارات والموانئ اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.