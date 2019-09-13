شكرا لبحثكم عن خبر مغرد اماراتي : العربية عاهرة الاعلام وبدون منافس.. وسعودي يرد: "قيق تحت الماء" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - د.علي التواتي القرشي ✔ @alitawati له له له له.. معقول؟ هذا قيق تحت الماء وفوق الماء وفي الهواء والفضاء.. هذا يقول لكم ارحلوا قبل ان نطردكم طرداً.. قلناها لكم قبله .. ارحلوا بكرامتكم

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