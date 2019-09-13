شكرا لبحثكم عن خبر استدعاء سبعة لاعبين جدد للمنتخب الوطني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استدعى الكابتن سامي النعاش سبعة لاعبين للانضمام إلى صفوف المنتخب خلال معسكره الحالي بمدينة الرياض وهم :- - فيصل باهرمز- التلال - محمد السقطري - وحدة عدن Advertisements - عصام الورافي - شعب إب - عبدالعزيز خميس – وحدة صنعاء - حمزة الشحمي - التلال - احمد باحاج – شعب حضرموت - علي فضل عباس – وحدة عدن

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