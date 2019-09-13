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خبراء ألغام سعوديين يصلون محافظة مأرب.. لهذا السبب

الجمعة 13 سبتمبر 2019

الغام حوثية

كتب الخليج 365

وصل إلى محافظة مأرب اثنين من الخبراء السعوديين في مجال المتفجرات للمساهمة في نزع الألغام من المديريات والمناطق التي حررتها قوات الجيش الوطني من مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.



وأكد المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام) أن وصول خبيري المتفجرات فايز الحربي وعلي الشهراني سيمثل رافداً جديداً للمشروع وسيساعد فرق المشروع لنزاع الألغام في عملية التدريب والإشراف على الفرق الهندسية.

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ويزور مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام أسامة القصيبي محافظة مأرب برفقة خبراء سعوديين في مجال نزع الألغام، وذلك لتفقد ومتابعة سير أعمال الفرق التابعة للمشروع في المحافظة.

وقام القصيبي بزيارة الفريق رقم 1 والفريق 11 في منطقتي ذات الراء والجفينة بمحافظة مأرب، حيث اطلع على سير عمل الفرق الهندسية وكيفية تعاملهم مع جهاز كشف الألغام العميقة المستقدم حديثا من قبل إدارة المشروع.

وأكد مدير عام المشروع أن جهاز كشف الألغام العميقة ساعد الفرق على إنجاز مهامهم الميدانية وتحقيق إنتاجية أكبر وفي وقت أقصر على مستوى الألغام التي يتم العمل على كشفها.

وأشاد القصيبي بعمل الفرق الهندسية ومستوى الإنجاز الذي تم تحقيقه من قبل فرق مسام الهندسية في جميع المناطق المنتشرة فيها.. مشدداً على ضرورة تفجير وإتلاف جميع الألغام والعبوات الناسفة المستخرجة أولا بأول، وعدم تخزينها أو نقلها لما فيه سلامة الفرق ومنع حصول أي أخطاء أثناء نقلها أو تخزينها.