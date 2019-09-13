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أمن ساحل حضرموت ينفذ حملة لفحص الشاحنات بالمكلا بعد تزايدها مؤخرا
الجمعة 13 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365 - المكلا
تستعد إدارة المرور بأمن وشرطة ساحل حضرموت لتنفيذ حملة فحص وصيانة للشاحنات الكبيرة بمدينة المكلا، حسب توجيهات المدير العام للأمن والشرطة العميد منير كرامة التميمي، وذلك بعد تزايد حوادث الشاحنات في الخطوط الطويلة المؤدية من وإلى المكلا ومناطق حضرموت.
وقال مدير إدارة شرطة السير بأمن ساحل حضرموت العقيد معمر المشجري ان الحملة تهدف إلى حماية سائقي الشاحنات من الحوادث المرورية التي تزايدت في الخطوط الطويلة نتيجة الاهمال وعدم قيام السائقين بعمل الفحوصات والصيانة الدورية.
ولفت العقيد “المشجري” إلى ان إدارة المرور اتفقت مع بعض مكاتب النقل في منطقتي فلك والميناء من أجل عمل فحص للشاحنات من الأضواء الأمامية وسفتي السيارة والعواكس الجانبية والكفرات والفرامل وغيرها من الأشياء المهمة التي ان تم إهمالها ستؤدي إلى حوادث لا يحمد عقباها.
ودعا العقيد معمر المشجري في ختام حديثه للإعلام الأمني، هيئة النقل بحضرموت وجميع سائقي الشاحنات والمكاتب الخاصة بتنظيم عمل الشاحنات للتعاون مع رجال المرور خلال الحملات المكثفة حفاظاً على أرواح السائقين أنفسهم وشاحناتهم وعابري الطريق.
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