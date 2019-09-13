في ذكرى تأسيس الاصلاح.. مشروع مدمر أوصل اليمن للهاوية

لا يبدو أن الاصلاح بات متلك رصيد لدى الجمهور في البلد بعد مسيرته التي انكشف خلالها طيلة تسعة وعشرين عاما، تاريخ مليئ بالمناكفات السياسية والخصومة والتحريض ضد مؤسسات الدولة حتى أوصل اليمن إلى شفير الهاوية. احتفل الاصلاحيون بمناسبة تأسيس هذا الحزب لكنهم وجدوا أنفسهم أمام عزلة كبيرة مع المواطنين إذ لم يحتفل معهم بهذا اليوم سوى دائرتهم الشبابية التي تتقلص من يوم لآخر. هذه العزلة لم تكن نتاج يوم بل مسيرة طويلة من تدمير البلد والمؤامرات فهمها الشعب حتى صار يحتفل الاصلاح بنفسه فلا يجد من يقول له حتى مبارك عليكم ذكى تأسيس الحزب. بدأ الحزب مسيرته التخريبية في حرب 94 التي تحالف حينها مع الرئيس السابق علي صالح وعلي محسن الرجل الذي قاد عمليات النهب ضد الاراضي في المناطق الجنوبية. لقد ذهب الاصلاح في هذه الحرب نحو قتل أبناء الجنوب تحت مسمى الشيوعيين، بينما كان أبناء هذه المناطق لديهم حق وحقوق ودولة ارادوا استعادتها بعد انكشاف تحالف 94 ضد الوحدة. دخل الاصلاح في مسيرة الانتخابات ولم تكن الانتخابات بالنسبة له مجرد تنافس لخدمة الشعب ولكن كانت لاقصاء الاخر وتشويهه حتى دخل في صراع مع جميع القوى السياسية ادى في نهاية المطاف الى انهيار اللقاء المشترك نتيجة لتلك السياسيات الاقصائية. وفي 2011م خرج الاصلاح في موجهة الاحتجاجات وبدلا ما يتم الحفاظ على مؤسسات الدولة فقد دعا الى اسقاطها وتحالف مع الحوثيين حتى اسقطوها فعلاً. اسقط الحوثيون صعدة فقال حميد الاحمر، حينها، لقد عادت صعدة الى حكم الشعب وهو اعلان واضح عن التحالف الذي دفع الاصلاح مع الحوثيين لاسقاط مؤسسات الدولة بيد المشروع الايراني. والان وبعد ان صار الاصلاح في حالة عزلة عن الجميع حاول الاحتفال بذكى تأسيسه لكنه وجد نفسه أنه في عزلة حتمية لا مجال لأحد دعمه أو حتى التعاطف معه.

