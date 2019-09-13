شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : القوات الاماراتية تعلن حالة الاستنفار في البريقا .. وانباء عن عملية هجومية استهدفت إحدى المدرعات .."تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر مطلعة ان منطقة البريقا بالعاصمة المؤقتة عدن تشهد الان إنتشار عسكري كبير .

واضافت المصادر لموقع "صوت المغتربين" ان قوة عسكرية كبيرة انتشرت فجر اليوم بمحيط مقر القوات الاماراتية بمنطقة البريقا ، بالتزامن مع دخول باص كبير الى مقر القوات .

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ويأتي هذا الانتشار بعد ما يقارب ساعة واحدة على دوي انفجار عنيف في منطقة خور مكسر .

وتناقلت حسابات ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي اخبار تفيد بأن الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة استهدفت مدرعة اماراتية كان على متنها ضابط اماراتي وثلاثة جنود يتبعون مايسمى بالحزام الامني.

ولم يتسنى لموقع صوت المغتربين التاكد من صحة المعلومة التي تتحدث عن استهداف مدرعة اماراتية ، ولا يزال الغموض يكتنف الانفجار الذي هز حي خور مكسر في الساعات الاولى من فجر اليوم