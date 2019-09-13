ما مصير أمير الكويت بعد 5 أيام من دخوله مشفى بأمريكا

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) يوم الجمعة أن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح غادر مستشفى بالولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية ناجحة. ونقلت الوكالة عن وزير الديوان الأميري قوله ”سمو الأمير غادر المستشفى بعد استكمال فحوصات طبية تكللت بالنجاح“. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وأرجأ الشيخ صباح اجتماعا كان مقررا عقده مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بعد دخوله المستشفى.

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