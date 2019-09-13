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ماذا قال الجنوبيون عن قناة العربية في خطأ وقعت فيه حول شهداء الامارات
الجمعة 13 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-خاص
تفاعل ناشطون جنوبيون حول الوصف الخطأ الذي وقعت في قناة العربية والحدث حول شهداء دولة الامارات العربية المتحدة الذي استشهدوا وهم يؤدون واجبهم الوطني في مسلح العمليات.
وفي هذا الاطار يقول الناشط السياسي هاني مسهور:" سقوط معيب لقناتي العربية والحدث وهذا ليس السقوط المهني الأول وإنما المتواصل تحريرياً منذ أشهر عديدة.
وأضاف مسهور على موقع تويتر:" شهداء الإمارات هم شهداء السعودية مصير مشترك يفترض وضع الضوابط في المعايير ومراعاتها .. رحم الله شهداء الإمارات رحمة الأبرار #شهداء_الامارات_البواسل
وعلق على تغريده مسهور نائب رئيس الانتقالي هاني بن بريك حيث قال:" رحمهم الله ورفع درجتهم في عليين مع النبيين والشهداء والصديقين.
كما اثار وصف القناتين العربية والحدث لشهداء الامارات بالقتلى ردود فعل غاضبة لدى الناشطين الاماراتي واعتبروا ذلك انتقاص من مكانتهم، فهم شهداء يؤدون واجبهم المقدس في حماية أمن المنطقة القومي.
ودعا الناشطون ادارة قناتي العربية والحدث الى تغيير من نهجها الذي يسير عكس مصالح الأمن القومي العربي في المنطقة لا سيما في اليمن وعدم الانجرار لخطاب يتطابق مع خطاب الاخوان وقطر.
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