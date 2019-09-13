الناطق الرسمي للحراك الجنوبي لـ"اليمن العربي": ندعم البحسني في أي قرار يأخذه لإعادة حقوق حضرموت

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الناطق الرسمي للحراك الجنوبي لـاليمن العربي: ندعم البحسني في أي قرار يأخذه لإعادة حقوق حضرموت

الجمعة 13 سبتمبر 2019

محمد الحضرمي الناطق الرسمي للحراك الجنوبي

قال محمد الحضرمي، الناطق الرسمي للحراك الجنوبي، أن ابناء المحافظة سيلتفون حول البحسني في اي قرار تاريخي قد يتخذة لانتزاع حقوق حضرموت، مبينًا أنه في حقيقية وواقع الامر وللاسف الشديد فأن الحكومة اليمنية والتي يسيطر ويختطف قرارها الوطني مجموعة حزبية إنتهازية تابعة لجماعة اخوان اليمن ( التجمع اليمني للاصلاح) لا تخدم ولاتفكر غير في البقاء في كرسي الحكم، وذلك خدمةً لمصالحها وانجاحا لمشروع الجماعة بعيدا عن تقدير للمرحلة الصعبة والخطرة وحالة الحرب القائمة والتي يخوض غمارها التحالف متمثلا في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وكل الشرفاء في هذا الوطن ضد جماعة ويد ايران في اليمن المتمثل في مليشيات الحوثي الارهابية.



حقوق حضرموت

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وأكد الحضرمي لـ"الخليج 365"، أنه تشن هذة الحكومة حربا شعواء منظمة وممنهجة وفقا لسياق مدروس وهو بغاية الدقة والاحكام ولهو اهداف استراتجية بعيدة المدى من أجل اضعاف سلطة حضرموت وإظهار بالشكل المهزوز الضعيف أمام عامة الشعب.

وأضاف الناطق الرسمي للحراك الجنوبي، أنه تتخذ الحكومة في محاربتها سلوكين الاول اضعاف السلطة جماهيريا ومجتمعيا وذلك من خلال عدم امداد البنك المركزي بالسيولة الكافية ليعجز عن الايفاء بالاتزاماتة المجتمعية في مختلف القطاعات من دفع رواتب الموظفين وبعض الخدمات الاخرى الواجبة النفاذ اما بالنسبة لعدم سداد فواتير المحروقات فهذا يندرج تحت هذا السياق والذي يعكس نفسه وبشكل مباشر على حياة المواطن حيث تعتبر محافظة حضرموت من المناطق الحارة جدا ويسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر الى حالة هيجان وشعور بالغضب عند المواطن وتريد من ذلك العمل تثوير الشارع وخلق حالة من الارباك المجتمعي والذي يظهر الشعب رافضا لسلطتة وسلوكها في التعاطي مع الازمات .

وبين الحضرمي، أن السلوك الثاني فهو اضعاف القبضة العسكرية ومحاولة ارتخائها وتفكيكها من خلال عدم دفع رواتب الجنود المنتسبين للمنطقة العسكرية الثانية والعالم كلة يدرك ويعرف ان النخبة الحضرمية تحمي الشريان النفطي الذي تتغذى وتتنفس منه الحكومة والبلد بكلها.