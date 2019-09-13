مُحسن: البيان السعودي الإماراتي أخرس الألسنة ونزاع الشرعية يصحح الوضع

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محسن: البيان السعودي الإماراتي أخرس الألسنة ونزاع الشرعية يصحح الوضع

الجمعة 13 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_وكالات

قال الدكتور جمال باراس، المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع الخليج 365، إن البيان السعودي الإماراتي المشترك حول الأزمة التي ظهرت في الجنوب جاء ليخرس الألسنة التي راهنت علي الخلافات بين المملكة والإمارات، ويؤكد عمق العلاقات بين البلدين والتنسيق المشترك حول كل ما يتعلق بالملف اليمني.



وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أن البيان رحبت به مختلف القوى السياسية وبصورة رئيسية المجلس الانتقالي؛ كون البيان أكد حرصه على القوى التي ساهمت في حرب تحرير الجنوب، والتي ظهرت كقوى سياسية من نتاج الحرب.

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وأوضح باراس، أن البيان جاء متوازن ومساوٍ لكل القوى وأعطى الأمل بأن كل الخلافات سيتم حلها وفق الأسس التي تقوم على الحفاظ على مكتسبات الشعب وواحدية المعركة وبما لا يجور على طرف من الأطراف.

وفيما يخص النزاع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية اليمنية، أشار المحلل السياسي اليمني، إلى أنه سيكون له نتائج إيجابية في سير المعارك وسيصحح الوضع القائم، إذ تحررت المحافظات الجنوبية في أول أربعة أشهر من الحرب واليوم تمر أكثر من أربع سنوات على بدء الحرب ولم تحرر أي محافظة شمالية بصورة كاملة، وبالتالي، فإن هناك أخطاء لابد من تصحيحها.

ونوه باراس، إلى أن الخلاف الذي ظهر مؤخرًا يجعلنا أمام لحظة فارقة تتطلب تصحيح الوضع لتحقيق الانتصار، مشددًا على ضرورة إدراك كافة القوى السياسية ذلك الدرس كافة سواء كانت الحكومة الشرعية أو المجلس الانتقالي.

وشدد المحلل السياسي اليمني على أنه لا يستطيع أحد أن يحكم اليمن منفردًا أو بتحالفات محدودة، مؤكدًا أن الشفافية والقضاء على الفساد هو السبيل الوحيد لتحقيق الانتصار سواء على الإرهاب.