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مصدر عسكري يسرد أهم المواقع التي استعادها الجيش في حجة خلال 5 سنوات
الجمعة 13 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-خاص
تواصل وحدات من الجيش الوطني بدعم من التحالف التقدم في محافظة حجة غرب شمال البلاد بالتزامن مع تراجع لمليشيا الحوثي في عدة جبهات بالمحافظة.
وتعتبر محافظة حجة جبهة حرب مفتوحة ذات أهمية والتي تمكنت قوات الجيش والتحالف من تحرير عدة مديريات في هذه المحافظة المهمة والتي لها منفذ بحري مهم مطل على البحر الاحمر.
وفي هذا السياق قال مصدر عسكري لـ الخليج 365، في مديرية حرض، إن قوات الجيش تمكنت خلال الخمس السنوات من تحرير تسع مناطق ومديريات هي الأكثر أهمية في بقية مناطق محافظة حجة.
وذكر المصدر العسكري، أن قوات الجيش وبدعم من التحالف تمكن من تحرير مديرية ميدي، ومديرية حيران في منتصف اغسطس 2018م، ومنفذ حرض، ووادي فج حرض، ومثلث عاهم -طريق حجة-صعدة، وطريق حجة-الحديدة، ومناطق شاسعة من مديرية حرض، ومواقع إستراتيجية في مديرية عبس.
وهذه المناطق والمدن خسرتها مليشيا الحوثي خلال الخمس السنوات الماضية فيما لا يزال الجيش يواصل التقدم باستمرار في هذه الجبهة.
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