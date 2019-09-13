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ناشطة تدعو الانتقالي لتبني منافع الناس بعد تنصل الشرعية عن مهامها

الجمعة 13 سبتمبر 2019

هدى العطاس

كتب الخليج 365-عدن

وجهت ناشطة حقوقية جنوبية دعوة الى المجلس الانتقالي لتبني منافع الناس بعد تنصل الشرعية عن مهامها.

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وقالت الناشطة الحقوقية هدى العطاس:" على الانتقالي تبني منافع المواطنين لا مناص امامه من فرض امر واقع.

وذكرت العطاس على موقع تويتر أن لدى الانتقالي اكثرمن سند،أهمها سند الضرورة امام تخاذل الشرعية عن القيام بدورها في توفير الخدمات وصل حد التعمد والابتزاز.

واشارت الى ان وجود عدد من اعضاء الانتقالي معينين وكلاء محافظة بقرار من الرئيس ومازال تعيينهم ساريا ويخول لهم ممارسة مهامهم