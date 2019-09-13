من هو القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي استهدفه مسلحون اليوم جنوب اليمن وما مصيره؟

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عدن - ياسمين التهامي - استهدف مسلحون مجهولون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم القاعدة اليوم الجمعة نقطة تابعة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية المحفد محافظة أبين جنوب اليمن نصبت لمنع مرور قوات الجيش. وقال مصدر محلي ان مسلحين يعتقد انهم تابعون للقاعدة هاجموا النقطة واشتبكوا مع افرادها. واسفرت الاشتباكات عن اصابة عدد من الاشخاص بينهم القيادي في المجلس الانتقال ناصر علي عوض الكازمي الملقب بالهازلة ونقل الهازلة الى مستشفى بعدن نظرا لخطورة حالته.

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