شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. مليشيا الانتقالي تقوم بالتقطع والاعتداء على اطقم عسكرية سعودية والاخيرة ترسل قوة كبيرة لفك الطريق.. تفاصيل اولية مع الصور والفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حرك المجلس الانتقالي اليوم الجمعة مليشياتها في مدينة قلنسية بمحافظة سقطرى بالتهجم والاعتداء على اطقم سعودية كانت تنقل الغاز لمحطة كهرباء قلنسية بعد سحب الامارات لمولدات الكهرباء. وحسب مصادر محلية ان قوة عسكرية تحركت لفك الطريق بعد قطعها من قبل عناصر تم تحريضها من قبل المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات. Advertisements بتحريض من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي في #سقطرى تم قطع الطريق والاعتداء على اطقم عسكرية سعودية تنقل غاز لمحطة الكهرباء في مديرية قلنسية محافظة سقطرى !! pic.twitter.com/w7bQtMzTCF— عدن اليوم / ألوية الحماية الرئاسيه (@aden_2day) بتحريض من قبل ما يسمى المجلس الانتقالي في #سقطرى تم قطع الطريق والاعتداء على اطقم عسكرية سعودية تنقل غاز لمحطة الكهرباء في مديرية قلنسية محافظة سقطرى !! pic.twitter.com/w7bQtMzTCF — عدن اليوم (@aden_2day) September 13, 2019

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