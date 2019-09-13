الاكثر مشاهدة - ورد الآن : أول فيديو واضح للقوات الضخمة التي وصلت قبل قليل إلى أبين استعدادًا للزحف نحو عدن .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : أول فيديو واضح للقوات الضخمة التي وصلت قبل قليل إلى أبين استعدادًا للزحف نحو عدن .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دفع الجيش اليمني، اليوم الجمعة، بتعزيزات كبيرة للجيش بينها دبابات من محافظة شبوة إلى محافظة أبين جنوبي اليمن.



وقال مصدر عسكري ان هذه التعزيزات العسكرية هي تعزيزات للقوات التابعة للشرعية في منطقة شقرة الساحلية بمحافظة أبين.



الجدير بالذكر أن محافظة أبين شهدت في الآونة الأخيرة معارك عنيفة بين قوات الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبية. Advertisements ​​​​

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