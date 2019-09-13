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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تفاصيل جديدة حول مقتل ضابط اماراتي وعدد من الجنود في عدن .. وكيف تم استهدافهم والسلاح المستخدم بالعملية

قالت مصادر محلية ان ضابط إماراتي لقي مصرعه يوم امس الخميس اثر انفجار عنيف هز مديرية خور مكسر في مدينة عدن . واضافت المصادر أنه تم استهداف جنود اماراتيين يوم أمس في عدن _خور مكسر، بـ RBG , وان الانفجار كان قويا وسمع صداه في انحاء المدينة. ------------------------------------------ شاهد ايضا هذه الاخبار الساخنة : • بشعر مندوش وصدور بارزة وسراويل ضاغطة .. شاهد كيف ظهرت اليوم فتيات السعودية في شوارع الرياض !؟ (فيديو وصور) عاجـــل : إعلان مفاجئ عن سقوط الطائرة الملكية السعودية وعلى متنها الأمير محمد بن سلمان ..ونشر صور صادمة للحطام .. مصير مجهول لولي العهد والعالم يترقب ..شاهد شاهد كيف كان مصير الداعية السعودي الشهير الذي انتقد هيئة الترفيه قبل ايام .. (صور) Advertisements عاجـــل : اليوم الجمعة .. إعلان مفاجئ عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ---------------------------------------- بينما افادت مصادر اخرى ان الانفجار الذي حدث في خور مكسر استهدف بقذيفة هاون سيارة صالون مدرعة بالقرب من المطار خط البحر خور مكسر وعلى متنها ضابط إماراتي وعدد من الجنود بعد خروجهم من السكن الخاص بهم. وتزامنا مع انباء استهداف جنود إماراتيين في عدن اعلن الجيش الإماراتي الجمعة مقتل ستة من جنوده نتيجة اصطدام آليات عسكرية في "أرض العمليات"، حسب بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة نشرته وكالة الأنباء الرسمية. ولم تحدد وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، التي نقلت النبأ ، مكان الحادث، لكن يرجح أن يكون في عدن جنوب اليمن؛ حيث تعد الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن ضد الحوثيين منذ 4 أعوام ونصف العام. وتتهم الحكومه اليمنية الشرعية الإمارات التي تشرف وبشكل رئيسي، منذ منتصف 2015، على الملفين العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين في اليمن, بدعم المليشيات المتمرده المطالبة بالانفصال .

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