شكرا لقرائتكم خبر عن هل تذكرون الضابط الإماراتي الذي أهان الجنوبيين وأشرف على اغتصاب يمنيين داخل السجون؟.. شاهدوا كيف كان... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن عملية عسكرية نفذها مجهولون في منطقة خور مكسر بمدينة عدن، ضد مدرعة إماراتية كانت تقل ضابط إماراتي كبير وعدد من الجنود، بعد عملية رصد دقيقة.

وأوضح ناشطون من مدينة عدن، أن العملية تمت بإحراق المدرعة وقتل عدد من الجنود فيما لم يتم التأكد من مصير الضابط الإماراتي الكبير.

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ولاحقا، اعترفت الامارات بمقتل (6 جنود) بينهم ضابط برتبة نقيب فيما أسمته "حادث مروري" على أرض العمليات.

وأوردت وكالة أنباء الامارات اسماء صرعى الإمارات على راسهم "النقيب سعيد احمد راشد المنصوري".

الجدير بالذكر أن المنصوري وعدد من ضباط الإمارات يشرفون على عمليات اختطافات وإخفاءات قسرية بحق أبناء عدن خاصة، والجنوب عامة، وجرائم اغتصاب جنسي فضيعة، بحسب تقرير لفريق الخبراء الدوليين.