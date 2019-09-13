الشرعية تتحدى الضغوط السعودية وتبدأ أول تحركات مباغتة لاستعادة الموانئ والمطارات وطرد الإمارات من...

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عدن - ياسمين التهامي - أعلن وزير النقل اليمني صالح الجبواني، الجمعة 13 سبتمبر/أيلول، بدءه في التحرك دوليا لوقف انتهاكات الامارات للسيادة اليمنية وسيطرتها على المطارات والموانئ اليمنية. وفي تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، قال ”الجبواني“ انه تم إقرار سفره إلى ”مونتريال كندا“ يوم ٢٥ سبتمبر الجاري للإجتماع بقيادة منظمة الطيران العالمية ”الإيكاو“. قد يهمك ايضاً: - من الرياض.. عاجل.. الحكومة اليمنية تدعو التحالف لمغادرة اليمن فورا والرئيس هادي إلى مجلس الأمن وقناة سهيل تبث البيان (فيديو) - عاجل : أول رد سعودي ”مفاجئ” على بيان حزب الإصلاح .. شــاهد ما ورد فيه Advertisements - توكل كرمان تفجر مفاجأة مدوية عن مصير الرئيس هادي .. وتكشف عن البديل (تفاصيل طارئة) - علي عبدالله صالح ومحمد سالم باسندوة.. شاهد ماذا فعلا وجعلا هذا اليهودي يمتدحهم من وسط ”إسرائيل” (صور)

كما أكد انه سيسافر في أكتوبر القادم الى لندن للإجتماع بالأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، مشيرا الى ان سيضع المنظمات الدولية أمام ”مسئولياتها إزاء ما يجري من إنتهاك لسيادة الدولة اليمنية على مطاراتها

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