جمال مُحسن يُطالب بتنفيذ الاتفاقيات ويكشف وفاة امرأة مدنية بالحديدة

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جمال محسن يطالب بتنفيذ الاتفاقيات ويكشف وفاة امرأة مدنية بالحديدة

الجمعة 13 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365_سالم أحمد

طالب الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، بضرورة تواجد قوة دولية بميناء الحديدة لتولي شئون إدارتها، ومن ثم تسليمها للحكومة الشرعية، فضلاً عن وقف الانتهاكات وتنفيذ الاتفاقيات.

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وندد رئيس تحرير الخليج 365 بأفعال عناصر مليشيا الحوثي وتهديدهم للمواطنين بالحديدة، لافتاً إلى أن وفاة امرأة اليوم داخل مدينة الحديدة هو عمل إجرامي، مُتلفظاً “لابد من المحاسبة”.

وأشار مُحسن، خلال حديثه، إلى أن اليمن تُعد تحت البند السابع وهو ما يجعل ضرورة وجود حل لإنهاء الأزمة أمر واجب على الجميع، مُطالباً بضرورة وجود إجراءات قانونية واتخاذ كافة العقوبات ضد مليشيا الحوثي، لوقف مسلسل الانتهاكات.