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حملة تطعيم واسعة ضد وباء الكوليرا في صنعاء
الجمعة 13 سبتمبر 2019
مرضي الكوليرا
كتب
الخليج 365-صنعاء
اعلنت مرافق صحية في صنعاء عن انطلاق حملة صحية واسعة للتحصين ضد وباء الكوليرا.
وينتشر وباء الكوليرا في اليمن بشكل مخيف جراء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي منذ خمسة اعوام.
وستنطلق الحملة التحصينية ضد الوكليرا في مديريات السبعين والوحدة وشعوب بالامانة.
وستستمر حتى 22 سبتمبر الجاري بالتعاون مع منظمتي الصحة العالمیة والیونیسف، تستھدف كافة فئات المجتمع باستنثاء النساء الحوامل في المدیریات الثلاث من عمر عام وما فوق.
يذكر أن عدد الوفيات من وباء الكوليرا ارتفع في صنعاء بالتزامن مع سيطرة مليشيا الحوثي.
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