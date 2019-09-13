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تقرير حقوقي: 16 ألف جريمة ارتكبتها مليشيا الحوثي

الجمعة 13 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365-صنعاء

أكد تقرير حقوقي عن قيام مليشيا الحوثي باتركاب باعتقال واختطاف 16565 بينهم 368 طفلاً و 98 امرأة 385 مسناً خلال الفترة من سبتمبر 2104 وحتى ديسمبر 2018م .

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وأشار الناشط الحقوقي باسم العبسي في ورقته التي قدمها في ندوة بمدينة جنيف ،الى عمليات الاعتقال التعسفي التي قامت بها مليشيا الحوثي الانقلابي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014 م والتي طالت عدد من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين والنساء والاطفال لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية.

وأوضح بأن تقرير تحالف رصد، أظهر أن امانة العاصمة صنعاء نالت النصيب الأكبر في عدد المختطفين والمعتقلين الذين بلغوا 2599 مختطفا ومعتقلاً تلتها محافظة صنعاء بواقع 2223 مختطفا ومعتقلاً ، ومحافظة تعز بواقع 1425 مختطفا ومعتقلاً ، تصدرت المليشيا الحوثية قائمة عملية الاعتقال والاختطاف.

واستعرض العبسي في الندوة قصص عدد من حالات الاعتقال التعسفي والتي كان اخرها اعتقال الصحفي إيهاب الشوافي ومدير بنك اليمن الدولي أحمد ثابت العبسي، ومسؤول المراجعة الشرعية في بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) دكتور الاقتصاد الإسلامي نصر السلامي..مؤكداً ان الاعتقال التعسفي يعد من أكبر الجرائم التي يعاني منها اليمن والتي تشكل ارهابا حقيقياً وممنهجاً ضد حقوق الانسان.

ولفت الى ان المليشيا الانقلابية تقوم باختطاف شخصيات مدنية من اماكن عملهم، من الشارع العام او اقتحام المنازل لمجرد الاشتباه بهم واعتقالهم بشكل تعسفي .. منوهاً بان ميليشيا الحوثي حولت الكثير من المباني والمقرات الحكومية بما في ذلك اندية رياضية وكليات ومقرات حيوية الى مراكز للاعتقال التعسفي واحتجاز المختطفين وبلغ عدد تلك الاماكن في العاصمة صنعاء وحدها الى 30 سجناً.