شاهد.. تعزيزات لقوات الاصلاح الاخوانية الى مودية بأبين وناشطون يُعلقون

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شاهد.. تعزيزات لقوات الاصلاح الاخوانية الى مودية بأبين وناشطون يعلقون
الجمعة 13 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-شبوة
نشر ناشطون مقطع فيديو لتعزيزات عسكرية تابعة لحزب الاصلاح في مدينة مودية في طريقها لمدينة شقرة بمحافظة أبين في ظل تصعيد عسكري غير مسبوق وعدم التزام بالهدنة التي دعت لها كلا من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات.
ويكشف المقطع تعزيزات واليات عسكرية من نوع بي ام تحمل رشاش 14.5.
وفي هذا السياق علق حساب أسد شبوة على فيس بوك بقوله :"تعزيزات لمليشيا الاصلاح مرت موديه، غنيمه لابطالنا انشاء الله كل التعزيزات الذي مرت اليوم، وحسب تناقلها مجرد مدرعات بي ام تحمل رشاش14،5.
وأضاف:" يعني لاتفرق عن الطقم الدشكاء وثقيله الحركه الطقم الان يعتبر اكثر سرعه ومراوغه منها اختلافها عن الطقم فقط ان السائق وحارس الرشاش يختفون خلف جسم مدرع ولكن قذيفة ار بي جي كفيله بها لانها تقطع 80 كم في الساعه وسرعتها في الرمال لاتتعداء 50كم في الساعه".
كما علق السياسي نبيل الصوفي بقوله:" جيش دولة الحوثيلي والمفزر لو عاده يش كانت مأرب في حالتها المزرية، من 2004م وجيش علي محسن من تبة الى تبة.
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