شاهد صورة محزنة لطفلة فقيرة غلبة النوم وهي تكافح من أجل لقمةالعيش

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة محزنة لطفلة فقيرة غلبة النوم وهي تبحث و تكافح من أجل لقمة العيش لاسرتها
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