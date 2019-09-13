شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة محزنة لطفلة فقيرة غلبة النوم وهي تكافح من أجل لقمةالعيش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة محزنة لطفلة فقيرة غلبة النوم وهي تبحث و تكافح من أجل لقمة العيش لاسرتها

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